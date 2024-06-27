الآثار ترد على تصوير كليب لحسن شاكوش وعمر كمال بمَعلم أثري

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنه لا يسمح بتصوير نوعية هذه الأغاني داخل المعالم الأثرية، خاصة وأن فيها راقصة شعبية، مضيفًا: "كما إن المطربين المذكورين لم يتقدما على تصريح للتصوير بالمعالم الأثرية".

وأثارت أغنية مصورة لحسن شاكوش وعمر كمال غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور راقصة شعبية تتمايل في مكان أشار النشطاء إلى أنه قصر البارون إمبان بالقاهرة.

واعتبر النشطاء أن وجود راقصة بمعلم أثري هام، هو إهانة للآثار المصرية التي تحتل موقعًا مميزًا بين آثار العالم.

من جانبهما لم يرد حسن شاكوش وعمر كمال على الأخبار المتداولة، كمان لم ينفيا التصوير في المكان الأثري حتى الساعة.

يذكر أن قصر البارون إمبان هو أحد قصور مصر الأثرية ذات الطراز المعماري الخاص، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، الذي جاء إلى مصر قادمًا من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.