سجن وتغريم مشهورة "تيك توك" خالفت الشريعة في بث مباشر

أثارت إحدى المدونات المشهورات على تطبيق "تيك توك" حالة من الجدل والغضب في بلادها، بعدما خالفت واحدة من محرمات الشريعة الإسلامية.

وكانت البلوغر الإندونيسية لينا موخيرجي قد ظهرت في مقطع فيديو على حسابها في "تيك توك" وهي تتناول لحم الخنزيز؛ ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.