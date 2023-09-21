سجن وتغريم مشهورة "تيك توك" خالفت الشريعة في بث مباشر
أثارت إحدى المدونات المشهورات على تطبيق "تيك توك" حالة من الجدل والغضب في بلادها، بعدما خالفت واحدة من محرمات الشريعة الإسلامية.
وكانت البلوغر الإندونيسية لينا موخيرجي قد ظهرت في مقطع فيديو على حسابها في "تيك توك" وهي تتناول لحم الخنزيز؛ ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحكمت محكمة إندونيسية بالسجن عامين على مدونة "تيك توك" لينا موخيرجي (33 عاما) وتغريمها 250 مليون روبية (16249 دولارا تقريبا).
وجاء ذلك بعد أن ظهرت في الفيديو وهي تقول: "بسم الله" قبل أن تتناول قطعة من لحم خنزير، وهو ما يخالف الدين الإسلامي السائد في إندونيسيا.
وقدمت البلوغر الإندونيسية اعتذارها عن مقطع الفيديو مبررة فعلتها بأن "فضولها هو ما دفعها لتجربة لحم الخنزير"، قائلة: أعلم أنني مخطئة، لكنني لم أتوقع هذه العقوبة".