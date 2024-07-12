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دراسة: انتظار الأعياد وشهر رمضان "يسرّع الإحساس بالوقت"

دراسة: انتظار الأعياد وشهر رمضان "يسرّع الإحساس بالوقت"
الوقت (تعبيرية)
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 2:01 م

لفتت دراسة إلى أن الأشخاص، الذين ينتظرون بحماسة حلول شهر رمضان أو موسم الأعياد، من الراجح أن يشعروا أن هذه المناسبات تأتي بسرعة أكبر في كل عام.

وبحسب الدراسة أن أولئك الذين يرغبون في عطلة، والذين لا يملكون خططا، أكثر ميلًا للشعور بالتسارع الملحوظ للوقت.

ووفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد أشار فريق البحث إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها، توضح أن المشاعر الإيجابية مرتبطة بمرور الوقت بشكل أسرع. 

وأوضح الفريق إلى أن التخطيط للمناسبات والعطلات مسبقا، يسمح لنا بـ"التحكم بشكل أفضل" في مسألة الإحساس بالوقت. 

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وتقول أستاذة علم النفس، روث أوغدن، أن "الإنسان يتأثر بشدة بالأحداث الجارية ضمن حياته، وأنّ أكثر من 70% من الناس يشعرون أن الأحداث السنوية تمر بسرعة أكبر مع كل عام. 

وسواء تجاه عيد الميلاد أم تجاه شهر رمضان، فإن الناس تشعر أن الوقت يمر أسرع، إذ يشير العلماء إلى أن توقع حدث أو موعد نهائي يخلق شعورًا بالإلحاح، ما يجعل الوقت يبدو كأنه يمر بسرعة أكبر. 

وتضيف أوغدن أن "التجربة مع الزمن لا يتم تحديدها فقط بما قمنا به، بل بما بقي علينا القيام به، وإذا أردنا التحكم بالوقت، فعلينا أن نخطط جيدًا للأحداث المقبلة. وبهذا، لن نخفض من مستويات التوتر فقط، بل سنشعر أن الوقت بدأ يتباطأ فعلًا".

وعلى عكس ذلك، فإن الأشخاص الذين يخشون حدثًا مستقبليًا، مثل انتظار نتائج اختبارات طبية، يمر الوقت عليه ببطء. 

 

الدراسة

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