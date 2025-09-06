بعد تحسن صحتها.. شيرين تعود بمفاجأة للمصريين

كشف الشاعر الغنائي المصري تامر حسين عن موعد طرح أغنية وطنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "غالية علينا يا بلادنا"، وذلك بعد فترة غياب وأزمتها الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأغنية ستُطرح يوم 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف حسين، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن شيرين تجهز لألبوم غنائي جديد، وقد لحن عددًا من أغانيه، كما كشف أنه شارك في تلحين أعمال لفنانين آخرين سيعلن عنها قريبًا بعد الانتهاء منها.

من جانبها، أكدت شيرين عبد الوهاب على صفحتها في إنستغرام أنها تحضر لمفاجأة قريبة، قائلة: "جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان. انتظروا.. أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".

وطمأن تامر حسين جمهور شيرين على حالتها الصحية عبر حسابه على منصة إكس، مؤكدًا: "لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم".

وأوضح أن الأغنية ستُطرح بالنسخة الماستر كإهداء من جميع صناع العمل: تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، وهاني محروس، لبلدهم الغالية مصر.