logo
منوعات

بعد تحسن صحتها.. شيرين تعود بمفاجأة للمصريين

بعد تحسن صحتها.. شيرين تعود بمفاجأة للمصريين
شيرين عبد الوهابالمصدر: وسائل إعلام مصرية
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي
06 سبتمبر 2025، 12:20 ص

كشف الشاعر الغنائي المصري تامر حسين عن موعد طرح أغنية وطنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "غالية علينا يا بلادنا"، وذلك بعد فترة غياب وأزمتها الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأغنية ستُطرح يوم 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف حسين، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن شيرين تجهز لألبوم غنائي جديد، وقد لحن عددًا من أغانيه، كما كشف أنه شارك في تلحين أعمال لفنانين آخرين سيعلن عنها قريبًا بعد الانتهاء منها.

أخبار ذات علاقة

شيرين عبد الوهاب

بعد حرب التصريحات.. شيرين تعلن عودتها لمستشارها القانوني

من جانبها، أكدت شيرين عبد الوهاب على صفحتها في إنستغرام أنها تحضر لمفاجأة قريبة، قائلة: "جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان. انتظروا.. أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".

وطمأن تامر حسين جمهور شيرين على حالتها الصحية عبر حسابه على منصة إكس، مؤكدًا: "لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم".

وأوضح أن الأغنية ستُطرح بالنسخة الماستر كإهداء من جميع صناع العمل: تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، وهاني محروس، لبلدهم الغالية مصر.

أخبار ذات علاقة

الإعلامية المصرية بسمة وهبة

بسمة وهبة تكشف دعم محمد منير لشيرين عبد الوهاب

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC