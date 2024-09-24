حسام حبيب يتراجع عن الهجوم على تامر عاشور ويعتذر

تراجع الفنان حسام حبيب عن هجومه العنيف على تامر عاشور مؤخرًا، على خلفية دعم الثاني لشيرين عبدالوهاب من خلال تغريدة نشرها على حسابه على منصة "إكس"، وقت تفاقم الأزمة الأخيرة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

وحصلت شيرين عبد الوهاب وأسرتها على كثير من الدعم من جانب تامر عاشور، ولمح من خلاله إلى أنها محاطة بمن وصفهم بالخبيثين والمُنافقين.

التغريدة كانت بمثابة شرارة لحدوث خلاف بين تامر عاشور وحسام حبيب، بعدما علق الثاني عليها، وشن هجومًا لاذعًا على عاشور، ليتراجع عن تصريحاته الهجومية، ويُقدم الاعتذار للمطرب والملحن المصري من خلال منشور له عبر خاصة القصص على منصة "الإنستغرام".

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وفي منشور حسام حبيب الذي أعلن فيه الاعتذار، وصف الملحن المصري بأنه "زميل محترم" وأن "فنه محترم".

ويُشار إلى أن تامر عاشور قد وجه رسالة الدعم لشيرين عبدالوهاب وأسرتها وقت تفاقم الأزمة الأخيرة بينها وبين حسام حبيب، ولمح إلى إحاطتها بالأشخاص السيئين، الذين كانوا سببًا في غيابها عن الساحة الغنائية.