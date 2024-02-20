إيطاليا.. القبض على عصابة مسنّين متخصصة بالسطو المسلح

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص في الستينات والسبعينات من العمر، نفذوا سلسلة من عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد في مدينة روما، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن قادة العصابة هم: إيتالو دي ويت البالغ من العمر 70 عامًا، وملقب بـ "الألماني"، وذاع صيته في منتصف التسعينيات بعد عملية سطو معقدة على بنك بالقرب من سبانش ستيبس، وشخص يبلغ من العمر 75 عاما.

كما يُزعم أن شريكًا يبلغ من العمر 68 عامًا هو الشخص الرئيس المسؤول عن تنفيذ عمليات السطو، بينما تم تكليف شخص يبلغ من العمر 66 عامًا بالحصول على نسخ طبق الأصل من مفاتيح الأبواب الخلفية لمكاتب البريد المستهدفة.