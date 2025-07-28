معجونة بشظايا زجاج.. حلوى تحيل زفافاً إلى كارثة في المغرب

شهدت منطقة "زايو" الواقعة شمالي المغرب حادثة مأساوية أثارت الجدل في البلاد، بعد تحول حفل زفاف عائلي، أقيم مساء الأحد، إلى كارثة مفجعة، بعدما تناول عدد من المدعوين حلوى تقليدية تبين لاحقًا احتواءها على شظايا زجاجية حادة.

وأصيب إثر ذلك 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، ووثقت حالات شديدة الخطورة لمصابين ظهرت عليهم أعراض مرضية شملت نزيفًا في الفم والحلق، وصعوبة في البلع، وآلامًا داخلية في المعدة، بعد تناول الحلوى.

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، عبر تعليقات حمّلت معظمها مزوّدي الحفل والجهة التي أعدت الحلويات المسؤولية الكاملة عن الواقعة.

وامتدت حالة الغضب الشعبي لتشمل دعوات واسعة لفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين في الواقعة، سواء حدثت نتيجة إهمال غير مقصود أو لكونها جريمة بفعل فاعل.

وباشرت السلطات الأمنية التحقيق بشكل عاجل في الحادث لكشف وتحديد ملابسات ومصدر الشظايا الزجاجية الحادة الموجودة في الحلوى، وكيفية وصولها إلى مائدة المدعوين لحضور حفل الزفاف العائلي.