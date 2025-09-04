لص يسرق صندوق تبرعات لجمعية خيرية (صور)

وثَّق مقطع فيديو صادم لحظة سرقة لص لصندوق تبرعات لجمعية خيرية من منضدة متجر في كينت جنوب شرق إنجلترا.

وأظهرت مقاطع مصورة من الفيديو المشتبه به وهو يضع الطعام عند الصندوق قبل أن يفصل صندوق التبرعات عن سلاسله، ويحاول وضعه تحت سترته.

وأثار الفيديو استياءً واسعًا على مواقع التواصل، حيث وصف بعض المتابعين تصرفه بـ"الشنيع"، فيما انتقد آخرون حاجة صناديق التبرعات الآن لسلاسل حماية.

وأكدت شرطة كينت فتح تحقيق في الحادثة، ودعت أي شخص لديه معلومات للتقدم بالإبلاغ عن المشتبه به، مشيرةً إلى أن الشاب قد يكون معروفًا في المجتمع المحلي.

أخبار ذات علاقة مصر.. سرقة نمر نادر من الساحل الشمالي تثير الجدل

وتخصص حملة "نداء الخشخاش" أموالها لدعم أكثر من 90 ألف محارب قديم وعائلاتهم.

وجمعت الحملة، العام الماضي، 49.2 مليون جنيه إسترليني، مقارنةً بـ42 مليونًا في 2022.

وأشادت مديرة الحملة لوسي إنسكيب بـ"كرم الجمهور وتفاني المتطوعين" في تحقيق هذا الإنجاز.

يأتي هذا بعد حادثة أخرى شهدت سرقة كمان قيمته 150 ألف جنيه إسترليني من عازف عضو في أوركسترا الفيلهارموني في لندن داخل حانة في إزلنجتون شمال العاصمة، حيث نشرت الشرطة صور المشتبه به، وطلبت من الشهود المساعدة في تعقبه، مشيرةً إلى أن الكمان "لا يُقدر بثمن" بالنسبة لمالكه.