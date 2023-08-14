اليابان تستعد لإعصار يتزامن مع أسبوع العطلات

دعت السلطات اليابانية، الأحد، السكان في معظم أنحاء البلاد للاستعداد لإعصار قوي يتقدّم ببطء ويتوقع بأن يضرب البلاد خلال أسبوع عطلات صيفية يسجّل ذروة في حركة السفر.

ويتوقع بأن يصل الإعصار "لان" إلى البر الثلاثاء في جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقد تشهد بعض المناطق تساقط ما يصل إلى 50 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح الثلاثاء (21:00 بتوقيت غرينتش الاثنين)، تليها المزيد من الأمطار فيما يمر الإعصار بالبلاد، وفق الهيئة.

وقال كبير خبراء الأرصاد في الهيئة شويتشي تاشيهارا للصحافيين الأحد إن "بطء سرعة الإعصار يمكن أن يعني أن تأثيره قد يستمر لفترة طويلة".

وتابع "يمكن أن تشهد بعض المناطق تساقط أمطار خلال يوم واحد يتجاوز معدل هطول الأمطار في شهر آب/اغسطس بأكمله".

ويقترب "لان" من اليابان بالتزامن مع انطلاق أسبوع العطلات الصيفية في البلاد عندما يعود الملايين إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

ودعت هيئات البث الوطنية السكان لإعادة النظر في خططهم للسفر من أجل تجنّب الإعصار. وحذّرت شركات طيران وأخرى مشغلة للقطارات من إمكانية إلغاء رحلات أو تأجيلها لدى مرور الإعصار.

وحتى ظهر الأحد (03:00 بتوقيت غرينتش)، كان الإعصار على بعد 350 كيلومترا عن جزيرة هاشيجو-جيما في غرب المحيط الهادئ. يتحرّك الإعصار مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومتراً في الساعة باتّجاه الشمال الغربي ويتوقع أن يصل إلى البر في شبه جزيرة كي الثلاثاء.