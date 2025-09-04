تورنتو السينمائي الدولي يشهد تجمع أبرز نجوم هوليوود

يستعد عشاق السينما حول العالم لاستقبال مجموعة من أبرز نجوم هوليوود في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2025، الذي ينطلق يوم الخميس ويستمر 11 يوما.

من بين أبرز الحضور المتوقعين: أنجلينا جولي، كيانو ريفز، رايان رينولدز، ناتالي بورتمان، وإدريس إلبا، بالإضافة إلى ماثيو ماكونهي، سيدني سويني، دانيال كريج، بول ميسكال، كيري واشنطن، ودواين جونسون.

ستكون أنجلينا جولي حاضرة للترويج لفيلمها الإخراجي الجديد "بلا دم". بينما سيظهر كيانو ريفز لدعم الفيلم الكوميدي "حظ سعيد" من إخراج عزيز أنصاري.

أخبار ذات علاقة بأفلام جديدة.. مهرجان تورنتو السينمائي يحتفل بمرور 50 عاما

أما ناتالي بورتمان، فستتواجد لدعم فيلم الرسوم المتحركة "أركو"، في حين يزور إدريس إلبا المدينة للترويج لفيلمه القصير "داست تو دريمز".

ومن المتوقع أن يروج ريان رينولدز، لفيلم افتتاح المهرجان "جون كاندي: أنا معجب بي"، كما سيشارك في سلسلة محاضرات المهرجان. أما بول ميسكال، فسيكون حاضراً لدعم فيلمه الجديد "هامنت"، وسط توقعات بأن يجذب العمل اهتماماً في موسم الجوائز.

كما سيحضر المهرجان سكارليت جوهانسون للترويج لأول فيلم إخراجي لها بعنوان "إليانور العظيمة"، ورالف فاينز لدعم فيلم "الكورال" من إخراج نيكولاس هيتنر، وجودي فوستر مع دانيال أوتويل وفيلمهما "حياة خاصة".

وسيكون المخرج ريتشارد لينكليتر حاضراً برفقة إيثان هوك وأندرو سكوت للعرض الأول في كندا لفيلم "القمر الأزرق". كما من المتوقع أن تحظى مغنية البوب البريطانية تشارلي إكس سي إكس ببعض الأضواء قبل عرض فيلمها "إروبسيا".

يشكل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي منصة مهمة لعشاق الفن السابع، حيث يجمع بين عروض الأفلام الكبرى والمشاريع المستقلة، ويتيح للنجوم فرصة لقاء الجمهور والصحافة على السجادة الحمراء.