آمن للأكل.. باحثون ينجحون في زراعة الملفوف بسماد من براز بشري

زعمت دراسة جديدة أن الملفوف المزروع في سماد مصنوع من براز بشري آمن للأكل، وهو تطبيق لما تناولته السينما عام 2015 في فيلم "The Martian" من بطولة الفنان العالمي مات ديمون.

ودارت فكرة الفيلم حول رائد فضاء يحاول الصمود على سطح المريخ بشتى الطرق، وتمكن مات ديمون من البقاء على قيد الحياة بعد استخدام برازه كسماد لزراعة البطاطس.

ورغم أن ذلك ليس ضرورياً في الوقت الحالي على سطح الأرض مع الكم الهائل من الأسمدة العضوية والحيوانية، إلا أن ذلك الكشف يمكن أن يغير قواعد اللعبة.