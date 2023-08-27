انقرضت منذ 66 مليون سنة.. العثور على بقايا ديناصورات في المغرب
عثر فريق من العلماء على بقايا ديناصورات انقرضت قبل 66 مليون سنة في المغرب.
وتعود فصيلة الديناصورات وفقًا للعلماء المغاربة والأجانب إلى "تيركس" أكلة اللحوم التي تعد أشرس الديناصورات التي عرفها كوكب الأرض والأكثر فتكًا.
وبين عالم الحفريات بجامعة باث البريطانية نيك لونغريتش في تغريدة له على موقع "إكس"، أن بقايا الديناصورات المكتشفة من سلالة "T-rex" هي النوع الخامس الذي سجلته الاكتشافات الحفرية في المغرب والأعنف على الإطلاق في فترة حياته، إذ ستفتح هذه الاكتشافات الباب للوصول إلى معلومات علمية أوفر وأكثر أهمية عن الحقبة الجوراسية في القارة الأفريقية، والتي شهدت انقراض أضخم الكائنات على وجه الأرض.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة "Cretaceous Research" التي تقدم أبحاثًا حول حفريات العصر الطباشيري، أن الأمر يتعلق بحفريتين تم العثور عليهما في عملية استكشاف علمي بمناطق متاخمة لمدينة الجديدة المغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتشكل الحفرية الأولى ساق قدم حيوان طولها متران ونصف المتر، والحفرية الثانية عظم ساق سفلى تعود لحيوان مفترس ضخم يبلغ طوله 5 أمتار.