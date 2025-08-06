تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة أنغام (صور)

شهدت الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء تطورًا مفاجئًا في الحالة الصحية للفنانة أنغام، عقب إعلان صديقها المُقرّب، الإعلامي محمود سعد، عن مستجدات وضعها الصحي الراهن.

وأوضح سعد أن أنغام خضعت أخيرًا لعملية جراحية أُجريت لإزالة جزء من كيس دهني كان قد تكوَّن على البنكرياس، كما أشار إلى أن الفريق الطبي المُشرف على حالتها في ألمانيا قرر إجراء عملية جراحية ثانية، تهدف إلى استئصال الكيس الدهني بالكامل، بالإضافة إلى إزالة جزء صغير من البنكرياس، ومن المقرر أن تُجرى صباح الخميس.

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جاء ذلك في منشور نشره الإعلامي محمود سعد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "آخر أخبار الفنانة أنغام الصحية لطمأنة جمهورها، لقد استأصل الأطباء في البداية جزءًا من الكيس الدهني على البنكرياس، ثم قرروا استئصال الكيس الدهني كاملًا مع جزء صغير من البنكرياس. ستُجري الفنانة أنغام العملية الجراحية غدًا في الصباح، نرجو الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

اخر اخبار انغام الصحية علشان نطمن جمهورها.. الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس وبعد شوية قرروا ... Posted by ‎محمود سعد‎ on Wednesday, August 6, 2025

وكان الإعلامي محمود سعد قد صرّح قبل أيام قليلة بأن أنغام تُعاني آلامًا خطيرة، لافتًا إلى أن مكوثها في المستشفى سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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ويُذكر أن سعد كان قد أعلن قبل ثمانية أيام، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الفنانة أنغام فوّضته لتوضيح وطمأنة الجمهور بشأن حالتها الصحية، احترامًا لمحبيها، بعد أن أثار قلقه عدم ردّها على اتصالاته، لتعود لاحقًا وتطمئنه بنفسها، وتطلب منه نقل الحقيقة إلى الرأي العام، في ظل انتشار الشائعات.