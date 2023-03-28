أسترالي محظوظ يعثر على صخرة بمئات آلاف الدولارات (صور)

في مفاجأة غير متوقعة، أصيب أسترالي بالذهول بعد عثوره على صخرة مليئة بذهب قيمته آلاف الدولارات.

وكان الرجل المحظوظ الذي لم يُكشف عن هويته، يتجول في فيكتوريا، في منطقة قريبة حول ما يُعرف بـ "المثلث الذهبي" في أستراليا، قبل أن يعثر على صخرة ضخمة تخبئ داخلها ما يعادل 2.6 كغم من الذهب، قيمته نحو 260 ألف دولار.

ويحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، كان الرجل يتجول في المساحة بين مدن بالارت وبنديجو وويدربرن، باستخدام جهاز كشف المعادن، عندما عثر على "صخرة حظه".