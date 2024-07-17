نجت قطتان صغيرتان، من الهلاك داخل أحد المطاعم في الكويت، بعد أن لاحظ أحد العابرين وجودهما في الداخل، وقد نسيهما موظفو رقابة أغلقوا المطعم لارتكابه مخالفات لشروط السلامة والنظافة.

وبدأت القصة يوم الاثنين الماضي، عندما شملت جولة تفتيشية لمراقبي الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، في سوق المباركية بالعاصمة، إغلاق أحد المطاعم لمخالفته شروط الهيئة المتعلقة بسلامة الغذاء ونظافة المكان.

لكن أحد العابرين من أمام المطعم، شده منظر لصاقات هيئة الغذاء التي تشير إلى كون المطعم مغلقًا للمخالفة، بينما يسمع صوت قطة في الداخل؛ ما أثار قلقه على حياتها، قبل أن يصور فيديو، ويطلب المساعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدخلت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، وأرسلت موظفين إلى المطعم لنزع ملصقات الإغلاق وفتح باب المطعم لإخراج القطتين بعد سيل من البلاغات التي انهالت عليها في أعقاب انتشار مقطع الفيديو.

وأظهر فيديو جديد، موظفي الهيئة وهم يُخرجون القطتين قبل إعادة إغلاق المطعم الذي قد يستمر على حاله لفترة طويلة، إذا قررت هيئة الغذاء إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.

وتلقى صاحب الفيديو، الذي تسبب بإنقاذ القطتين، سيلاً من الثناء والشكر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المغردين الكويتيين على منصة "إكس" معلقًا على مبادرة الشاب التي أنقذت القطتين "الرحمة بالأغلب فطرة، وبعضها يُدرس".