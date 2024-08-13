عاد محامي المتهم كريم سليم للترافع عنه، اليوم الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سفاح التجمع"، أثناء جلسة جديدة شهدتها محكمة جنايات القاهرة، في حي "التجمع الخامس".

وكان المحامي أعلن انسحابه في الجلسة قبل الماضية من المحاكمة حين طالع بنفسه كمية المقاطع المصورة التي تتضمن مشاهد صادمة ومروعة لقتل النساء من جانب المتهم، وتعذيبهن، والتمثيل بجثامينهن.

وبرر المحامي أمام هيئة المحكمة سبب عدوله عن قرار الانسحاب، بأنه رأى أن الرأي العام أصبح يؤجج الأجواء حول المتهم، بعد انتشار الفيديوهات المسربة، لافتا إلى أنه أصبح لزاما عليه العودة للترافع؛ لأنه يعلم أن موكله مريض نفسي ولا يستحق هذا الهجوم.

وطلب دفاع المتهم عرضه على الطب النفسي؛ بسبب "ما يعانيه من أمراض نفسية أثرت على ارتكابه للجرائم"، لكن النيابة العامة ردت بأن المتهم كان يتمتع بذكاء شديد، وكان معلما للطلاب في مادة اللغة الإنجليزية، وبالتالي فإنه واع بشكل كامل لجميع أفعاله.

وأثبت الدفاع طلباته بمحضر الجلسة، وصمم على رد هيئة المحكمة؛ بسبب عدم تنفيذ ما طالب به، ولا سيما عرض موكله على الطب النفسي، للكشف عن سلامة قواة العقلية.

ويحاكم كريم سليم بقتل ثلاث سيدات عقب ممارسة الرذيلة معهن والتخلص من جثثهن في مناطق صحراوية مختلفة في محافظات القاهرة، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، المحاكمة إلى جلسة جديدة، بعد غد الخميس 15 أغسطس الجاري، لتمكين دفاع المتهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن رد هيئة المحكمة.