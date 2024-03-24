نقل الفنان محمد العمروسي إلى المستشفى إثر إصابته بأزمة قلبية
نقل الفنان المصري محمد العمروسي إلى المستشفى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، حيث أجرى عملية قسطرة استكشافية على القلب.
وأعلن مسؤول حسابات العمروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر عبر الحساب الرسمي للفنان على تطبيق "انستغرام".
وقال: "بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته، طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم".
وتأتي إصابة العمروسي بعد فترة قصيرة من احتفاله بخطوبته من مواطنته المطربة مي فاروق في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء المقربون من العروسين.
ويخوض محمد العمروسي الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل "المعلم"، الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.