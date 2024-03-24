نقل الفنان محمد العمروسي إلى المستشفى إثر إصابته بأزمة قلبية

وتأتي إصابة العمروسي بعد فترة قصيرة من احتفاله بخطوبته من مواطنته المطربة مي فاروق في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء المقربون من العروسين.

ويخوض محمد العمروسي الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل "المعلم"، الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.