مقتل 19 امرأة وطفلًا بحادث سير مأساوي في نيجيريا

لقي 19 امرأة وطفلا على الأقل مصرعهم بحادث سير في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفاد سكان ومسؤول نقابي، الأحد.

وقال المسؤول في الاتحاد الوطني لعمال النقل البري، أبو بكر محمد، لوكالة فرانس برس: "توقف سائق حافلة في منتصف جسر غوالي المنهار جزئيا، قرب قرية فاس، لتفقد حالة الطريق".

وأضاف: "انزلقت الحافلة إلى الخلف وسقطت في النهر، ما أسفر عن مقتل 19 امرأة وطفلا"، مشيرا إلى أن الحادث وقع مساء السبت بسبب عدم استخدام مكابح اليد.

أخبار ذات علاقة 15 قتيلاً جراء حادث سير مروع في المكسيك (فيديو)

وكان الضحايا جزءا من موكب يرافق امرأة متزوجة حديثا إلى منزل زوجها.

وقال شيخو دانداري، أحد سكان قرية فاس الذي نجت ابنة صديقه من الحادث: "غرق 19 راكبا في النهر".

وأفاد بأن الحافلة كانت متجهة إلى بلدة جيغا في ولاية كيبي المجاورة.

ولم تجب خدمات السلامة المرورية في ولاية زامفارا فورا على اتصال من وكالة فرانس برس.

تُعدّ حوادث المرور شائعة في نيجيريا؛ حيث تعاني العديد من الطرق سوء الصيانة.

وسجّلت البلاد العام الماضي 9,570 حادثا أسفر عنها 5,421 حالة وفاة، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الفدرالية للسلامة المرورية.