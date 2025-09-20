logo
سقوط قاتل من منطاد هواء ينهي حياة رجل في بريطانيا

منطاد في السماء المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز

توفي رجل إثر سقوطه من منطاد هواء ساخن في حادثة مأساوية وقعت بالقرب من منطقة ويسبورو غرين البريطانية.  

وأفادت شرطة ساسكس وفقا لصحيفة "ميرور" بأنها تلقت بلاغًا عن الحادث في نحو الساعة 9:20 صباحًا، ما استدعى عملية بحث مكثفة في المنطقة.

وفي تمام الساعة 1:50 ظهرًا، عُثر على جثة الرجل في أحد الحقول.

وبحسب المعلومات الأولية، كان الضحية ضمن مجموعة تستقل منطادًا انطلق في رحلة من بيلينغشورست باتجاه دانسفولد.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تشير إلى وجود شبهة جنائية، فيما لم يتم الإعلان رسميًا عن هوية الضحية بعد.

وقال متحدث باسم شرطة ساسكس: "نُجري حاليًا تحقيقًا في ظروف الحادث، لكن لا يُعتقد أنه مثير للشبهة في هذه المرحلة".

