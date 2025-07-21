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رحيل نجم "المهمة المستحيلة" توم تروب عن 97 عاما

رحيل نجم "المهمة المستحيلة" توم تروب عن 97 عاما
توم تروبالمصدر: free press journal
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 6:04 ص

توفي الممثل الأمريكي توم تروب، المعروف بأدواره في أفلام ومسرحيات شهيرة أبرزها سلسلة "المهمة المستحيلة"، عن عمر ناهز 97 عامًا، بعد خمسة أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده.

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وأكدت عائلته، بحسب صحيفة "ذا صن"، أن تروب فارق الحياة في منزله بمدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا لأسباب طبيعية. وتأتي وفاته بعد أكثر من عامين على رحيل زوجته الممثلة كارول كوك، التي توفيت في يناير 2023.

وإلى جانب مشاركته في "المهمة المستحيلة"، عُرف تروب بأدواره في أفلام مثل My Own Private Idaho وCagney & Lacey، كما شارك في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية البارزة في تسعينيات القرن الماضي.

وُلد تروب في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، وبدأ مسيرته الفنية من المسرح المحلي قبل انتقاله إلى نيويورك عام 1948، حيث درس التمثيل في مدرسة هربرت بيرغوف، وشارك لاحقًا في الحرب الكورية.

وفي عام 1957، ظهر للمرة الأولى على مسرح برودواي، ولعب لاحقًا دور "بيتر فان دان" في مسرحية "مذكرات آن فرانك". بعد ذلك انتقل إلى لوس أنجلوس حيث انطلقت مسيرته في التلفزيون والسينما، وشارك في أعمال مثل: The Fugitive، Star Trek، CHiPs ،Cheers Murder, Wrote، Knots Landing، Kelly’s Heroes، وDevil’s Brigade.

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كما برز في عدد من المسرحيات إلى جانب زوجته الراحلة، منها "الأسد في الشتاء" و"لعبة الجن"، وشارك بمفرده في عروض مثل "نفس الوقت في العام المقبل" و"كوميديا رومانسية"، إضافة إلى أدائه اللافت في مسرحية الممثل الواحد "مذكرات مجنون" التي شارك في كتابتها.

ويُذكر أن تروب ترك وراءه ابنه كريستوفر تروب، وزوجة ابنه بيكي كولتر، وحفيدته آشلي تروب، إلى جانب عدد من أقاربه. وطلبت عائلته تقديم التبرعات، بدلًا من الزهور، إلى "صندوق مجتمع الترفيه" أو "جمعية باسادينا الإنسانية".

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