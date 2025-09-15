جريمة على متن طائرة.. محكمة تدين رجلاً تحرش بفتاة قاصر

أدانت هيئة محلفين اتحادية في سياتل رجلًا من ألاسكا بعد تحرشه المتكرر بفتاة قاصر خلال رحلة جوية من أنكوريج إلى سياتل، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول سلامة المسافرين جوًّا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن ترايتون بالوت، 28 عامًا، من مدينة ديرينغ بألاسكا، أُدين بتهمة الاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت يومين، مشيرة إلى أن هيئة المحلفين استغرقت ساعة واحدة فقط لإصدار الحكم.

وبحسب الشكوى الجنائية، وقعت الحادثة في 15 يناير 2025 على متن رحلة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، حيث كانت الضحية البالغة من العمر 17 عامًا تجلس بجانب النافذة فيما جلس بالوت في المقعد الأوسط.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تحرش بالفتاة بضع مرات، إذ وضع يده على فخذها العلوي والداخلي رغم محاولاتها المتكررة لإبعاده، ثم حاول مرة أخرى تمرير يده تحت مسند الذراع وصولًا إلى فخذها؛ ما دفعها إلى حماية نفسها باستخدام وسادة وطاولة الطعام. وفي النهاية، كتبت الضحية رسالة لوالدتها وصديقتها اللتين كانتا تسافران معها، لتبلغهما بما جرى.

وأكدت وزارة العدل أن بالوت كان يمكن أن يُدان بتهمة "الاعتداء البسيط"، لكن هيئة المحلفين أقرّت بإدانته بالاعتداء الجنسي، وهي تهمة أشد خطورة.

ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في 15 ديسمبر 2025 أمام القاضي الفيدرالي جون هـ. تشون، حيث يواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن عامين.