امرأة تتلقى ثعبانًا مع طرد أمازون (فيديو)

في حادثة غريبة ونادرة، وجدت امرأة من بنغالورو في الهند ثعبانًا داخل طرد أمازون الخاص بها.

وكانت تانفي، طلبت وحدة تحكم "Microsoft Xbox" في الـ16 من يونيو، من "أمازون إنديا"، واستلمت الطرد في الـ18 من يونيو، وعند فتح الصندوق، فوجئت بوجود ثعبان بداخله.

بحسب تقارير إعلامية، ذكرت تانفي وزوجها أن دعم عملاء أمازون أبقاهما في الانتظار لأكثر من ساعتين، ما اضطرهما للتعامل مع الوضع بمفردهما في منتصف الليل.

وأفادت التقارير بأن الزوجين حصلا على استرداد لقيمة الطلب، ولكنهما طالبا أمازون بتحمل مسؤوليتها عن الحادث.

ونشرت تانفي فيديو على منصة "إكس" للثعبان داخل الطرد الخاص بها وكتبت: "لحسن الحظ، كان الثعبان السام ملتصقًا بشريط التغليف، ما يمنع الضرر"