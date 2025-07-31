"220 يوم".. مريم تحارب من أجل الحياة... وأحمد يكتب نهايته بيده

تصدّر مسلسل "220 يوم" قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصات الرقمية منذ عرض حلقته الأولى، بفضل حبكته الإنسانية العميقة وأداء أبطاله اللافت، في مقدمتهم صبا مبارك وكريم فهمي، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث العمل حول "مريم"، التي تؤدي دورها صبا مبارك، وهي امرأة حالمة تعمل مصورة ومديرة مكتبة، تعيش لحظة حلم طال انتظاره عندما تكتشف حملها، لكن الفرحة لا تكتمل، إذ تفاجأ بخبر إصابة زوجها "أحمد"، الذي يجسد دوره كريم فهمي، بورم خطير في المخ، فيتحول انتظار الطفل إلى صراع يومي مع الزمن.

ويسمّي أحمد روايته الجديدة "220 يوم"، وهو العدد التقريبي للأيام التي تفصله عن قدوم ابنه المنتظر "عيسى"، لتتحول القصة إلى مزيج من الحب، والأمل، والخوف من الفقد.

ويقدم كريم فهمي أداءً مؤثرًا ومتوازنًا، يجمع فيه بين الانكسار الداخلي والعزيمة الظاهرة، بينما تُظهر صبا مبارك قدرة فنية عالية على التعبير عن التعقيدات النفسية لمريم بين الفرح والحزن.

وتتوالى الأحداث الدرامية حتى نهاية الحلقة الثانية، حين يتعرض الزوجان لحادث غامض، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مصير أحمد، ومصير الطفل، وهل تتمكن مريم من المضي قُدمًا أم يعود بها الزمن إلى نقطة الألم الأولى؟

والمسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته أيضًا حنان سليمان، وعايدة رياض، وعلي الطيب، ولينا صوفيا وميرا دياب.

