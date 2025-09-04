أحدث ضحايا التجميل.. دانا حمدان تكشف تفاصيل معاناتها (فيديو)

سجلت الفنانة دانا حمدان نفسها كأحدث ضحايا حُقن التجميل في مصر، لتنضم إلى قائمة متزايدة من المشاهير الذين تعرّضوا لحوادث صحية خطيرة من جرّاء الخضوع لمثل هذه الإجراءات، خصوصًا تلك المرتبطة بتحفيز البشرة.

وفي مقطع مرئي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت دانا في بداية الفيديو وهي ترقد على سرير المرض داخل المستشفى، لتكشف بعدها عن تفاصيل ما وصفتها بـ"التجربة القاسية"، التي بدأت حين تلقت عرضًا من إحدى عيادات التجميل خلال وجودها في الساحل الشمالي، لتجربة منتج تجميلي إيطالي جديد يُقال إنه محفّز للكولاجين.

وأوضحت دانا أنها أبدت في البداية رفضها القاطع للخضوع للحقن، إلا أن تأكيد القائمين على المركز بعدم وجود آثار جانبية أو تغيّر في الملامح، أقنعها بالموافقة في نهاية المطاف، مشيرةً إلى أنها انخدعت بالطمأنة الزائفة.

وفي اليوم التالي، بدأ وجهها بالتورّم بشكل لافت، يصاحبه ألم شديد لا يُحتمل، ما دفعها إلى التواصل مع المركز الطبي، فقد أُبلغت بأن ما تمرّ به يُعدّ "أمرًا طبيعيًا" وسيتلاشى في أيام قليلة، لكنّ الواقع كان على النقيض تمامًا، على حد تعبيرها.

كما كشفت دانا أن حالتها الصحية تدهورت سريعًا، فقد عانت لثلاثة أسابيع وصفتها بالأصعب في حياتها، بسبب الانتفاخ الحاد في وجهها، واضطرارها للبقاء في المنزل طوال تلك الفترة، تحت تأثير الألم المستمر، وختمت حديثها بتوجيه تحذير واضح لمتابعيها، بعدم الانسياق خلف العروض التجميلية أو الإعلانات المضلّلة.

تجدر الإشارة إلى أن "إرم نيوز" خاض تحقيقًا صحفيًا موسعًا في 29 أغسطس الماضي، أجرى فيه مناقشات عدة مع أطباء متخصصين ونفسيين، وأساتذة إعلام بجامعات مصرية، للتوعية من مخاطر حقن التجميل وإنقاص الوزن، بشكل علمي مبني على أسس ورؤى سليمة من عدة جوانب صحية ونفسية وفكرية.

وتم توصيفها من قبل المختصين بـ"خطر صامت يُهدد الأرواح في مصر"، مع التأكيد أنه لا تزال حوادث تلك الحقن المأساوية في مصر تواصل حصد الأرواح، وتتسبب بمُضاعفات صحية خطيرة، من بينها التشوه والعاهات المستديمة، وصولاً إلى شلل المعدة والنزيف والغيبوبة والوفاة، بعد أن برزت إلى الواجهة تجارب فاشلة ومؤلمة عاشها وحذر منها مشاهير الفن في مصر.