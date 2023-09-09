"لوفيغارو": الجهود العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري منذ اتفاق باريس غير كافية

ذكرت "لوفيغارو" الفرنسية، أن التقييم الأولي للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم في العام 2015 خلص إلى أن على دول العالم بأسره بذل المزيد من الجهود على كل الجبهات لمواجهة الأزمة المناخية.

وقالت الصحيفة، إن نتائج التقييم الأولي الذي نشرته الأمم المتحدة، أمس الجمعة، والجهود المبذولة منذ اتفاق باريس ستكون في قلب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في كانون الأول/ديسمبر المقبل في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الناتج عن التقييم الأولي يقع في 90 صفحة واستخلص 17 درسا رئيسًا.

وأوضحت أن التقييم الأولي يشمل كل الجهود التي بذلت أو لم تبذل منذ 2015 لاحترام اتفاق باريس وهدفه الرئيسي حصر الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية من خلال تقييم العمل العالمي ضد تغير المناخ حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن على كل دولة بموجب المادة 4 من اتفاق باريس أن تعلن عن أهدافها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة على شكل مساهمات محددة وطنيا يتم تجديدها كل عام.

وقالت إن إجراء التقييم الجماعي الأول سيتم العام الحالي؛ وسيكون أمام الأطراف بعد ذلك مهلة حتى عام 2025 لإعادة مساهماتهم المحدثة، قبل إجراء تقييم جديد، منطقيًا في عام 2028.