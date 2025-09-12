"باد باني" يتجنب الحفلات في أمريكا خوفا من "مداهمات الهجرة"

أعلن المغني البورتوريكي الشهير باد باني، البالغ من العمر 31 عامًا، أنّه لن يقيم حفلات في الولايات المتحدة ضمن جولته العالمية المقبلة، بسبب مخاوفه من احتمال تواجد شرطة الهجرة أمام القاعات، وهو ما قد يعرّض الجمهور وأعضاء فريقه لمواقف قانونية حرجة.

وفي مقابلة مع مجلة "آي-دي" البريطانية، أوضح باد باني أنّه بعد دراسة الموضوع بعناية، قرر توجيه نشاطه الفني نحو دول أمريكا اللاتينية وأستراليا وأوروبا، بدءًا من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وحتى تموز/يوليو 2026، مشيرًا إلى أن الأمريكيين المقيمين في الخارج واللاتينيين يمكنهم متابعة حفلاته في أماكن أخرى، بما يتيح لهم متابعة عروضه دون مخاطر.

وأشار المغني إلى أنّ تجربة مداهمة أمنية سابقة في بورتوريكو، والتي وثّقها عبر فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، جعلته أكثر حرصًا على حماية جمهوره.

وقد ساهمت حفلاته التي أُقيمت مؤخرًا في بورتوريكو، وعددها 30 عرضًا، في تعزيز السياحة المحلية بشكل ملحوظ.

وتأتي مخاوف باد باني في ظل سياسة الاعتقالات الجماعية التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين غير النظاميين، حيث بلغ عدد المحتجزين لدى الشرطة الأمريكية في حزيران/يونيو مستوى قياسيًا قدره 60254 شخصا، مقارنة مع 40500 في كانون الثاني/يناير، وفق تحليل وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.

وفي المقابل، ذكرت مسؤولة شرطة الهجرة في بورتوريكو، ريبيكا غونزاليس-راموس، أنّه خلال الأشهر الأربعة التي تلت عودة ترامب للرئاسة، أُوقف 500 مهاجر أغلبهم من جمهورية الدومينيكان؛ ما يعكس تصاعد المخاطر القانونية التي قد تواجه الفنانين والجمهور في الجزيرة الأمريكية.