مخدرات و"مقاطع مخلّة".. مصر تقبض على الراقصة بديعة والبلوغر بطة ضياء

ضبطت سلطات الأمن المصرية الراقصة المشهورة بديعة ضمن الحملة الواسعة والمستمرة على المشاهير والبلوغرز المخالفين.

وتُعرف بديعة بأنها من أشهر الراقصات في مصر حاليًّا وتظهر بملابس شبه عارية وتقوم بحركات مثيرة للغرائز، حسب وصف كثيرين، خلال الحفلات التي تظهر فيها.

وضبطت قوات وزارة الداخلية بديعة وبحوزتها مخدرات للتعاطي إضافة إلى هاتفين يستخدمان في نشر المحتوى المسيء والخادش للحياء.

وجاء في بيان الداخلية: "أكدت المعلومات والتحريات بقيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة والتي لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتها هاتفان تبين بفحصهما فنيًّا احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي إضافة إلى ضبط كمية من مخدر الحشيش".

وأشار البيان إلى أنه "بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي الإطار ذاته، أعلنت الداخلية المصرية القبض على البلوغر "بطة ضياء" بعد تحريات حول محتواها المسيء.

وذكرت الداخلية، أن القبض على بطة ضياء جاء بعد "ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة".

وبحسب البيان "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وهي مقيمة بالقاهرة ولها معلومات جنائية، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية".