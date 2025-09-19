متخصصة بروايات الرعب.. السجن المؤبد لكاتبة تركية نحرت زوجها

قضت محكمة تركية بالسجن المؤبد على الكاتبة المتخصصة بروايات الرعب، فواندا ديميرجي، بعدما قتلت زوجها عبر نحره بسكين.

وأصدرت محكمة في منطقة بشيكتاش الراقية بمدينة إسطنبول الحكم ضد ديميرجي التي ارتكبت جريمتها المروعة العام 2023 في منزل زوجها.

كما رفضت المحكمة أي تخفيض للعقوبة، بعدما أدانت الكاتبة بتهمة "القتل العمد لزوجها الذي كانت منفصلة عنه لكنها تتردد على منزله الذي يقيم فيه ابنهما أيضاً.

وصدر الحكم بعد أن أثبت تقييم طبي أن الكاتبة لا تعاني من أي أمراض عقلية ومسؤولة عن تصرفاتها.

وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة، قالت ديميرجي إنها تعرضت للعنف من زوجها السابق، قبل أن يصدر القاضي حكم السجن المؤبد ضدها.

وكانت ديميرجي يوم الحادثة في منزل زوجها السابق مصطفى تشابار، والذي انفصلت عنه العام 2021، عندما سمع الابن صوت ضوضاء في غرفة الجلوس، قبل أن يشاهد والده غارقاً في دمه بينما غادرت الأم المنزل حاملةً سكيناً بيدها.

وقال حراس أمن في المبنى الذي كانت تقيم فيه العائلة، إن ديميرجي أجرت مكالمة هاتفية بعد خروجها من الشقة وبيدها السكين، وطلبت حجز تذكرة سفر لها.

والقاتلة خريجة قسم الكيمياء، وعملت مُدرّسة في إسطنبول بين عامي 1999 و2006، قبل أن تنتقل للعمل في إدارة المشاريع بشركة خاصة لمدة عشر سنوات، حصلت خلالها أيضًا على درجة الماجستير في الموارد البشرية والتغيير التنظيمي.

وفي العام 2016، تركت ديميرجي مسيرتها المهنية لتتخصص في الكتابة التحليلية والقراءة الأدبية، مُركزةً على الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات، ثم تخصصت بشكل رئيسي في روايات الإثارة والرعب وعلم النفس.