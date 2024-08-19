قالت وسائل إعلام إيطالية إن يختًا شراعيًّا يبلغ طوله 50 مترا، وعلى متنه 22 شخصًا غرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قبالة ساحل مدينة باليرمو؛ ما تسبب في وفاة شخص وفقدان 6 آخرين.

وتمكن خفر السواحل ورجال الإطفاء في إيطاليا من إنقاذ 15 شخصًا بينهم طفل، في حين لقي شخص مصرعه، وما زال البحث جاريًا عن 6 آخرين إثر غرق اليخت الذي كان يرفع علمَ بريطانيا بعدما ضربت رياحٌ قوية وأمواجٌ مرتفعة المنطقة عند شروق الشمس.

وذكر تقرير إخباري أن القارب كان يحمل مواطنين اثنين لديهما الجنسية المزدوجة البريطانية والفرنسية ومواطنًا أيرلنديًّا ونيوزيلنديًّا وسريلانكيًّا، بينما كان الباقون بريطانيين.

ويواصل غواصون من إدارة الإطفاء عمليات البحث حول القارب، الذي أصبح الآن على عمق نحو 50 مترًا، وعلى بعد نحو نصف ميل قبالة سواحل إيطاليا.

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية بعد على طلب للتعليق.