ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على هجوم الملحن اللبناني سمير صفير عليها، والذي أكد فيه عبر مقاطع فيديو متداولة أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في كليباتها، وأن "شمسها غابت"، في إشارة إلى لقب "شمس الأغنية اللبنانية" الذي تشتهر به.

وقالت نجوى كرم إن هجوم "صفير" ليس جديدا، وإنما بدأ قبل سنوات، لافتة إلى أن الأمر ليس بريئا ووراءه "أهداف ونوايا"، على حد تعبيرها.

وأضافت مساء السبت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش حفل "ورود الدار" الذي أحيته في دمشق أنها لا تريد التطرق إلى ما يعكر صفو الأجواء والطاقة الإيجابية التي تعيشها بفضل تفاعل الجمهور السوري معها.

ووصفت نجوى كرم برنامج اكتشاف المواهب "آرابز جوت تالنت"، بأنه "نقطة تحول مهمة" في مسيرتها الفنية، إذ أسهم في إبراز جوانب إنسانية عميقة في شخصيتها، لافتة إلى توقعاتها للموسم الجديد من البرنامج بأن يكون حافلا بالمفاجآت والإثارة.

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وردًّا على سؤال حول حقيقة ما تم تداوله عن اعتراضها على مشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض بالبرنامج، نفت نجوى نفيًا قاطعًا وجود أي اعتراض شخصي منها على اختيار الفنانين في لجنة التحكيم.

وأكدت أنه في كل موسم، تُطرح عدة أسماء ضمن المقترحات المعتادة، للمشاركة في لجنة البرنامج، وأن القرار يعود إلى فريق الإنتاج التلفزيوني.