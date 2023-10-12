باحتفال رسمي.. الكشف عن اسمي توأمي باندا بحديقة حيوانات

باحتفال رسمي، أعلنت حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية عن اسمي توأمين من الباندا العملاقة وُلدا في تموز/يوليو، ويشكلان أول حيوانين من هذا النوع يبصران النور في البلاد.

وكان التوأمان "روي باو" (الكنز الحكيم) و"هوي باو" (الكنز المذهل)، وُلدا في السابع من تموز/يوليو في متنزه إيفرلاند الترفيهي قرب سيول.

وأشارت حديقة الحيوانات إلى أنّ نحو نصف مليون شخص صوّتوا عبر الإنترنت لاختيار اسمين لهما، فيما دُعي عدد منهم لحضور الاحتفال، الذي أُقيم اليوم الخميس.