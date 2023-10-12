باحتفال رسمي.. الكشف عن اسمي توأمي باندا بحديقة حيوانات
باحتفال رسمي، أعلنت حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية عن اسمي توأمين من الباندا العملاقة وُلدا في تموز/يوليو، ويشكلان أول حيوانين من هذا النوع يبصران النور في البلاد.
وكان التوأمان "روي باو" (الكنز الحكيم) و"هوي باو" (الكنز المذهل)، وُلدا في السابع من تموز/يوليو في متنزه إيفرلاند الترفيهي قرب سيول.
وأشارت حديقة الحيوانات إلى أنّ نحو نصف مليون شخص صوّتوا عبر الإنترنت لاختيار اسمين لهما، فيما دُعي عدد منهم لحضور الاحتفال، الذي أُقيم اليوم الخميس.
ومنذ ولادتهما، تنشر حديقة الحيوانات مقاطع فيديو توثّق نموّهما، وتمت مشاهدتها ملايين المرات.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قدّم "أي باو" و"لو باو" وهما والدا توأمي الباندا، لكوريا الجنوبية عام 2016.
وفي تموز/يوليو 2020، أنجبا ابنة هي "فو باو"، تشكل أول باندا عملاقة تولد طبيعيًّا في كوريا الجنوبية.
وخارج الأراضي الصينية، ثمة فقط نحو 20 حديقة حيوانات تضم الباندا، التي تمثل رمزًا صينيًّا للصداقات الدبلوماسية.
وعادة ما تعير بكين الباندا إلى حدائق حيوانات أجنبية يتعين عليها إرسال أي دب يولد فيها إلى الصين.