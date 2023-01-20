دب قطبي يقتل أما وطفلها أمام مدرسة في ولاية ألاسكا
بعد الإعلان عن حادث هجوم لدب قطبي على أحد المجمعات السكنية في مدينة ويلز بولاية ألاسكا، كشفت الشرطة الأمريكية أمس أن الحادث تسبب بمقتل أم، تبلغ من العمر 24 عاما، وطفلها الذي يبلغ عاما واحدا فقط.
وفي التفاصيل ووفقا لبيان الشرطة، فإن الأم "سمر ميوميك" وابنها "كلايد أونغتواسروك"، كانا يتجولان داخل المجمع السكني الذي يقطنان به، وتحديدا قرب مدرسة "كنجيكمويت"، عندما هاجمها دب قطبي ضخم في الساعة 2:03 مساء.
وقالت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس"، إن عددا من موظفي المدرسة حاولوا إخافة الدب ليبتعد عن الأم وطفلها، إلا أنه بدأ بمطاردتهم أيضا، ما دفع مديرة المدرسة إلى إغلاق الباب الرئيسي".
وقال خبراء لموقع مجلة "بيبول" إن انحسار الجليد في المنطقة، قد يكون السبب في توجه الدب إلى المدينة، خاصة أن هذا الحادث يعد منذ 30 عاما في ألاسكا.
مهددة بالانقراض
وكانت دراسة قد أجريت عام 2017، أكدت أن هجمات الدبب القطبية تحدث عادة بين شهري يوليو وديسمبر، عندما يغطي الجليد مساحات أقل في آلاسكا، وهذا ما يجعل حادث الهجوم الأخير "غريبا" و"نادرا".
يذكر أنه تم إدراج الدببة القطبية في قائمة الحيوانات المههدة بالانقراض بسبب انخفاض عددها الحالي، والذي يتوقع العلماء تراجعه أكثر خلال السنوات القادمة، بسبب ذوبان الجليد.