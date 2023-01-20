دب قطبي يقتل أما وطفلها أمام مدرسة في ولاية ألاسكا

بعد الإعلان عن حادث هجوم لدب قطبي على أحد المجمعات السكنية في مدينة ويلز بولاية ألاسكا، كشفت الشرطة الأمريكية أمس أن الحادث تسبب بمقتل أم، تبلغ من العمر 24 عاما، وطفلها الذي يبلغ عاما واحدا فقط.

وفي التفاصيل ووفقا لبيان الشرطة، فإن الأم "سمر ميوميك" وابنها "كلايد أونغتواسروك"، كانا يتجولان داخل المجمع السكني الذي يقطنان به، وتحديدا قرب مدرسة "كنجيكمويت"، عندما هاجمها دب قطبي ضخم في الساعة 2:03 مساء.

وقالت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس"، إن عددا من موظفي المدرسة حاولوا إخافة الدب ليبتعد عن الأم وطفلها، إلا أنه بدأ بمطاردتهم أيضا، ما دفع مديرة المدرسة إلى إغلاق الباب الرئيسي".