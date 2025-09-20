بطول 6 أمتار.. أكبر ثور مجنح في تاريخ الدولة الآشورية (صور)

أعلن العراق، الجمعة، اكتشاف أكبر ثور مجنح في تاريخ الدولة الآشورية يبلغ ارتفاعه نحو 6 أمتار، داخل القاعة الملكية لقصر الملك آسرحدون خلف جامع النبي يونس في مدينة الموصل، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، إن "فرق التنقيب تمكنت من اكتشاف أكبر ثور مجنح في تاريخ الدولة الآشورية، ويُعد هذا الاكتشاف الذي يبلغ ارتفاعه بحدود 6 أمتار ذا قيمة أثرية وتاريخية كبيرة".

وأشار البدراني إلى أن "أعمال التنقيب تؤشر إلى وجود نسخ أخرى أصغر حجماً، كما أسفرت عن تحديد مساحة قاعة العرش التي تحظى بأهمية بارزة في تاريخ الدولة الآشورية".

وأضاف أن "موقع القصر الملكي يضم قاعات متجاورة وصولاً إلى قاعة العرش، فضلاً عن وجود نسختين من الثور المجنح عند كل بوابة من بوابات القصر".

وفي السياق ذاته، أوضح مدير مفتشية آثار وتراث نينوى، رويد موفق، أن "أحد الثيران عُثر عليه في تسعينيات القرن الماضي في الجهة اليسرى من القصر، في حين أسفرت التنقيبات الحالية عن العثور على الثور المجنح الثاني، الأمر الذي سيعزز من المكانة السياحية والأثرية للموقع".

ولفت موفق إلى أن "هيئة الآثار تعمل بالتعاون مع جامعة هايدنبورغ الألمانية ووزارة الثقافة على استثمار الموقع وإنشاء متحف يكون متاحاً للزوار؛ بهدف ربط الآثار الآشورية بالتراث الإسلامي في جامع النبي يونس، وسيتم الإعلان عن المخططات قريباً".

من جانبه، قال خبير الآثار في جامعة هايدنبورغ الألمانية، بيتر نيكولاس، إن "فرق التنقيب اكتشفت العديد من الرقم الطينية المنقوشة بكتابات للملوك سنحاريب وآسرحدون وآشور بانيبال، الذين يعدّون من أعظم ملوك الدولة الآشورية، إضافةً إلى العثور على لقى أثرية صغيرة تمثل غنائم حرب استولى عليها الآشوريون من مصر وبلاد الشام".