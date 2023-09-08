ميشيل يوه الحائزة على جائزة الأوسكار مرشحة لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

أدرج اسم الممثلة ميشيل يوه، أول ممثلة آسيوية تفوز بجائزة الأوسكار، في قائمة تضم ثمانية أعضاء جدد مقترحين، لتصبح عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية.

وفازت يوه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في وقت سابق هذا العام عن دورها في فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، وسيتم التصديق على عضويتها المقترحة في اللجنة الأولمبية الدولية خلال جلسة اللجنة في مومباي الشهر المقبل.

وحققت يوه، بطلة الإسكواش الماليزية السابقة للناشئين، انطلاقة كبيرة في هوليوود، عندما تم اختيارها كأول فتاة من أصل صيني بطلةً في سلسلة أفلام جيمس بوند من خلال فيلم (تومورو نفر دايز) "الغد لا يموت أبدا" عام 1997 أمام بيرس بروزنان.

كما لعبت دور البطولة في فيلم الفنون القتالية (كروشينج تايجر وهيدن دراجون) "النمر الرابض والتنين الخفي".