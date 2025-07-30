مصرع 13 مصريا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

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تحولت رحلة اليأس إلى مأساة جديدة، بعدما غرق قارب محمل بمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طبرق الليبية، ما أسفر عن وفاة 13 مصريًا وإصابة 8 آخرين، من بينهم ناجون تم إنقاذهم.
وأوضح فرع إدارة أمن السواحل الليبية في طبرق لوكالات أنباء أن السلطات انتشلت 15 جثمانًا من البحر، تبين لاحقًا أن 13 منهم يحملون الجنسية المصرية، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين كانوا على متن القارب المنكوب.
كما تم نقل سبعة من الجثامين إلى مصر بعد تعرف ذويهم عليها، بينما تتواصل الجهود لتسليم البقية.
وغالبية الضحايا من أبناء محافظة المنيا جنوبي مصر، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة. وكان المهاجرون ينوون الوصول إلى اليونان عبر المتوسط بحثًا عن فرصة أفضل، لكن الأمواج باغتتهم، وقضوا في عرض البحر.
وفورًا، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه متابعة الحادث منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع السلطات الليبية، وأن قنصليتها في بنغازي أرسلت وفدًا طارئًا إلى طبرق لتنسيق نقل الجثامين وعودة الناجين الآمنة إلى البلاد.
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية on Wednesday, July 30, 2025
كما حذرت الخارجية المواطنين من مخاطر الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مجددة دعوتها للاستفادة من البدائل القانونية والفرص المشروعة التي توفرها الدولة داخل مصر وخارجها.