الشاورما تتألق في روسيا بزيادة على الطلب تصل لأكثر من 200%
يعود الفضل في انتشار وجبة الشاورما في الأسواق الروسية إلى العرب، حيث تم ترويجها كوجبة غذائية مميزة ذات تكلفة منخفضة.
وشهد العام الجاري 2023 زيادة ملحوظة في شراء الشاورما في الأسواق الروسية، بنسب زيادة عن العام الماضي وصلت الى أكثر من 200% لدى بعض المطاعم.
وفي سلسلة محلات "بيريكريستوك" الشهيرة في روسيا، قال مدير مشروع "المطبخ المفتوح" أليكسي كوزنتسوف، إن " المحل باع 590 ألف شطيرة شاورما خلال الأشهر الخمسة الأولى هذا العام، وهذا بمعدل يزيد بنحو 2.5 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بل بنسبة أعلى من عام 2022 بأكمله،عندما كانت المبيعات طيلة العام الماضي 580 ألف شطيرة شاورما".
أما محلات "Doner42" فقال ممثلها وفقا لموقع "shoppers" الاقتصادي، "في مايو/ أيار، زادت مبيعات الشاورما بنسبة 265 ٪ في متاجرنا الموجودة في أغلب المدن الروسية، وزاد الاهتمام بالشاورما في العام الماضي بنسبة 53 ٪ على أساس سنوي".
ويعود سبب هذا الإقبال الكبير على الشاورما وفقا لموقع "shoppers"، إلى ارتفاع أسعار الوجبات السريعة الاخرى، كالسوشي والبيتزا، فيما لا يتجاوز سعر شطيرة الشاورما الـ 3 دولارت حتى الآن.
وتنتشر محلات الشاورما بكثافة في المدن الروسية، خاصة بالقرب من محطات مترو الانفاق، أو بالقرب من الجامعات والمدارس، ولم تعد هذه الوجبة غريبة على الذائفة الروسية، فقد أصبحت وجبة شعبية يأكلها عامة الناس.
ودخلت الشاورما الى روسيا في تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي من قبل العرب، ، حيث كانت تعاني روسيا من ازمة اقتصادية كبيرة بعد الانهيار، ما دفع عرب روسيا إلى الاعتماد على بيع الشاورما لتكلفتها القليلة وبيعها بسعر مناسب، وهو ما جذب الروس الى هذه الوجبة التي تلقى رواجا في جميع دول العالم تقريبا.