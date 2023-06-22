الشاورما تتألق في روسيا بزيادة على الطلب تصل لأكثر من 200%

وفي سلسلة محلات "بيريكريستوك" الشهيرة في روسيا، قال مدير مشروع "المطبخ المفتوح" أليكسي كوزنتسوف، إن " المحل باع 590 ألف شطيرة شاورما خلال الأشهر الخمسة الأولى هذا العام، وهذا بمعدل يزيد بنحو 2.5 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بل بنسبة أعلى من عام 2022 بأكمله،عندما كانت المبيعات طيلة العام الماضي 580 ألف شطيرة شاورما".

أما محلات "Doner42" فقال ممثلها وفقا لموقع "shoppers" الاقتصادي، "في مايو/ أيار، زادت مبيعات الشاورما بنسبة 265 ٪ في متاجرنا الموجودة في أغلب المدن الروسية، وزاد الاهتمام بالشاورما في العام الماضي بنسبة 53 ٪ على أساس سنوي".

ويعود سبب هذا الإقبال الكبير على الشاورما وفقا لموقع "shoppers"، إلى ارتفاع أسعار الوجبات السريعة الاخرى، كالسوشي والبيتزا، فيما لا يتجاوز سعر شطيرة الشاورما الـ 3 دولارت حتى الآن.