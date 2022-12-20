مع حلول موسم الأعياد.. كيف تقلل من "قلق السفر"؟

حدد محفزات القلق

تختلف المحفزات التي تؤثر على الذين يعانون من القلق، لذا من الضروري أن تعمل على تحديد المحفزات المتوقع اختبارها في يوم السفر، لجعل الأمور أكثر سلاسة.

وقال الدكتور عاصم شاه، الأستاذ ونائب الرئيس التنفيذي في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة بايلور "قد تشمل محفزات القلق لدى البعض القلق من حركة المرور، وتأخير الرحلات الجوية، والتواجد في الأماكن العامة أو الالتقاء بالأصدقاء والعائلة، لذلك عليك تحديد محفزاتك ووضع خطة للتعامل معها".

وأضاف شاه "إذا كان السفر بمفردك يقلقك، فسافر مع رفيق، وتحدث إلى رفيقك في السفر عن مخاوفك حتى يتمكن من مساعدتك في تخفيف عامل التوتر، كما يمكنك اللجوء إلى تقنيات إدارة التوتر، مثل: الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، وغيرها لتخفيف القلق".