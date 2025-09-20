الألعاب النارية تحول حفل زفاف في دمشق إلى كارثة (فيديو)

شهدت منطقة حي "المزة" في العاصمة السورية دمشق، ليل السبت، حادثة مأساوية، بعد احتراق سيارة خلال حفل زفاف، بسبب الألعاب النارية.

وذكرت مصادر سورية أن سيارة خاصة كانت متوقفة بمنطقة "الماروتا سيتي" في حي "المزة" بدمشق، احترقت، بسبب طريقة الاحتفال بالزفاف.

احتراق سيارة خاصة في منطقة الماروتا سيتي في حي #المزة بسبب احتفال بزفاف تخللته ألعاب نارية، وتم اخماد الحريق من قبل الدفاع المدني .

وأشارت المصادر إلى أن القذف العشوائي للألعاب النارية خلال الاحتفال أدى إلى إصابة السيارة بإحدى تلك القذائف المشتعلة ما أدى لاحتراقها.

وتداولت حسابات وناشطون سوريون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق ما حدث، وتظهر النيران تشتعل في السيارة المذكورة.

وقال شهود عيان إن فرق الدفاع المدني السوري تدخلت على الفور وقامت بإخماد الحريق الذي طال المركبة، دون معلومات عن ضحايا أو إصابات.