تعرض الفنان المصري تامر حسني لموجة من السخرية؛ بسبب إطلالته الجديدة التي ظهر بها على صفحته على موقع إنستغرام.

ونشر الفنان صورة له وهو أصلع وبلحية، ويرتدي نظارة ملونة وقميصا أبيض مفتوحا، وكتب معلقا "يا صباح الفل عالكل، بصورلكوا حاجه جديده جدا دلوقتي، بس مش جامدين جامدين".

ورجحت التعليقات إجراء تامر لعملية تجميل جديدة وهو ما كان موضع انتقادات شديدة من جانب كثيرين، الذين قالوا إنه أصبح أكثر شبها بمشجع كرة القدم المصري "عادل شكل".

وقال آخرون إن تامر أصبح نسخة من شخصية "دسوقي الرفاعي" الذي جسد شخصيته محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة".

ومن ناحية أخرى، امتدح آخرون الإطلالة الجديدة، معربين عن رغبتهم في معرفة العمل الجديد المرتقب الذي يشوق تامر حسني جمهوره بخصوصه.

وسبق أن فاجأ الفنان المصري فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة كانتا ترقصان على أغنيته الجديدة "جامدين جامدين".

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وشارك تامر مقطع فيديو للفتاتين عبر صفحته معلقًا: "كان لازم أنزل بوست عشان أحيي من قلبي الجامدين جامدين العسل دول حبايب قلبي"

وتجاوزت أغنية "جامدين جامدين" حاجز المئة ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها في "يوتيوب"، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي.