انهيار البلوغر الجزائرية رانيا إزميرالدا إثر وفاة زوجها "المروعة" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يُظهر انهيار البلوغر الجزائرية رانيا إزميرالدا؛ إثر وفاة مروعة لزوجها نتيجة حادث أليم.

ولا يظهر وجه البلوغر في الفيديو المتداول، وإنما يُمكن سماع صرخاتها المصدومة تتصاعد، وبكائها المرير وهي لا تكاد تصدق ما حدث.

وفي الفيديو، رددت المؤثرة المعروفة طوال الوقت عبارة "يا ناس رجلي مات" على نحو مؤثر للغاية.

وعبرت رانيا عن صدمتها وحزنها في أول تعليق لها على الحادث عبر خاصية القصص في صفحتها بـ"إنستغرام"، وطلبت من متابعيها الدعاء له، مشيرة إلى أن الراحل لم يكن زوجها فقط، بل كل شيء بالنسبة لها، ومما زاد حزنها رحيله في سن 27 عاما، تاركا لها ابنة صغيرة.

وقالت رانيا: "راجلي العزيز حبيبي وكلشي في هذه الدنيا راح وخلاني وخلالي بنته أمانة تيتمت بنتي تكبر بلا باباها".

ووصفت حالتها بالقول: "وجع الدنيا كامل راه في قلبي".

وتابعت: "أني متمنية نلحقو ما نقدرش نعيش بلا بيه هو كلش فحياتي ياك على بالكم شحال كان يحبني وأنا نموت عليه علاه غدرتني فيه الموت علاه صغير 27 ما دارهاش يا ربي".

وضجت مواقع التواصل بحالة تعاطف واسعة النطاق، وعبّر طيف كبير من النشطاء والمؤثرين عن دعمهم لرانيا في مصابها.

وكان لافتا أن مؤثرة جزائرية أخرى هي "ريبيكا" خرجت في مقطع مصور تدعم رانيا و"تدعوها إلى أن تسامحها"، على خلفية مشاحنات قديمة بينهما.

ووقعت الوفاة أمس السبت، حيث سقطت الدراجة النارية التي كان يقودها زوج رانيا من فوق جسر خارج مدينة "سطاوالي"، ونُقِل فورا إلى أقرب مستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ورانيا أزميرالدا حاصلة على ليسانس في المحاسبة والاقتصاد، وتحظى بعدد كبير من المتابعين على "إنستغرام " و"تيك توك"، وتقدم محتوى يتعلق أساسا بالموضة والأزياء والسياحة والترفيه.