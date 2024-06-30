ما سبب وفاة كاتبة السيناريو السورية الشابة جيهان علي جان؟

وأضافت: "حزننا كبير وحسرتنا أنّ جيهان لم يتسنّ لها مشاهدة عملها الأول، لكنّنا واثقون أنّ فقيدتنا الغالية ستُتابع من حيث هي نجاحات "قلب أسود" بفخر واعتزاز، رحمها الله وأسكنها فسيح جنّاته".

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن جيهان رحلت بشكل مفاجىء بعد إصابتها بأزمة قلبية، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

من جانبهم، حرص أبطال العمل على تقديم التعازي لعائلة جيهان، فكتبت جيني إسبر أسفل المنشور: الله يرحمها، بينما عبرت نادين الراسي عن صدمتها عبر منشور في إنستغرام، قالت فيه: "قفلنا قلب أسود باللباس الأسودـ تعبنا وجهدنا وصلاتنا لروحك نامي وارتاحي، ومنوعدك انو قلب أسود رح يكون بأيادي أمينة مثل ما كان من أول يوم، كاتبة مسلسل قلب أسود جيهان علي جان".