ما سبب وفاة كاتبة السيناريو السورية الشابة جيهان علي جان؟
صدم الوسط الفني بوفاة كاتبة السيناريو السورية جيهان علي جان، بعد أيام من اختتام تصوير مسلسلها المنتظر "قلب أسود"، من بطولة باسم ياخور ونادين الراسي.
وأعلنت خبر وفاة الكاتبة شركة الإنتاج "أونلاين بروداكشن" عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، في بيان قالت فيه: "تتقدّم شركة أونلاين برودكشن باسم رئيس مجلس إدارتها زياد الشويري، وكافة العاملين فيها، وباسم نجوم المسلسل باسم ياخور، ونادين الراسي، وكارلوس عازار، وجيني إسبر، ونادين تحسين بك، ودوري سمراني، وجميع الممثلين، كما باسم المخرج دافيد أوريان وكل فريق العمل، بأحر التعازي من عائلتها الكريمة، من أصدقائها ومحبّيها وزملائها في الوسط الدراميّ السوريّ".
وأضافت: "حزننا كبير وحسرتنا أنّ جيهان لم يتسنّ لها مشاهدة عملها الأول، لكنّنا واثقون أنّ فقيدتنا الغالية ستُتابع من حيث هي نجاحات "قلب أسود" بفخر واعتزاز، رحمها الله وأسكنها فسيح جنّاته".
وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن جيهان رحلت بشكل مفاجىء بعد إصابتها بأزمة قلبية، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.
من جانبهم، حرص أبطال العمل على تقديم التعازي لعائلة جيهان، فكتبت جيني إسبر أسفل المنشور: الله يرحمها، بينما عبرت نادين الراسي عن صدمتها عبر منشور في إنستغرام، قالت فيه: "قفلنا قلب أسود باللباس الأسودـ تعبنا وجهدنا وصلاتنا لروحك نامي وارتاحي، ومنوعدك انو قلب أسود رح يكون بأيادي أمينة مثل ما كان من أول يوم، كاتبة مسلسل قلب أسود جيهان علي جان".