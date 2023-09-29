رغم حلول الخريف.. موجة حرّ "غير مسبوقة" تضرب إسبانيا والبرتغال

يبدأ فصل الخريف في شبه الجزيرة الإيبيرية مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في هذه الفترة من العام اعتبارًا من اليوم الجمعة، بحيث تتجاوز أحيانا 35 درجة مئوية، وفق ما ذكرت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال.

وقال المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية روبن ديل كامبو: "في إسبانيا دخلنا في موجة حر مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في هذه الفترة من العام".

وبلغت درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية في عدة مدن، جنوب إسبانيا، بعد ظهر الجمعة.

وتوقع المصدر أن تبلغ موجة الحر ذروتها بين الجمعة والاثنين، بحيث تتجاوز درجات الحرارة 32 إلى 34 درجة في جزء كبير من البلاد، كما يتوقع أن تتجاوز هذه الدرجات المعدل الطبيعي بـ5 إلى 15 درجة.