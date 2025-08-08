عشرات الجرحى جراء خروج قطار عن سكته جنوب شرقي إيران (فيديو)

أصيب عشرات الركاب باصابات متفاوتة، جراء خروج قطار طهران – كرمان جنوب شرقي ايران، صباح الجمعة، عن مساره قرب منطقة سيريز في محافظة كرمان، وكان على متنه 450 راكباً.

وبحسب بابك محمودي، رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، فإن الحادث أسفر عن إصابة 30 شخصاً، بينهم 8 حالات تم علاجها ميدانياً، فيما لم تُسجَّل وفيات.

بدوره، أوضح مدير عام سكك الحديد في كرمان، حسين معصومي، أن القطار التابع لشركة جوپار، خرجت منه 4 عربات عن السكة، مؤكدا أن جميع الركاب نُقلوا بحافلات بديلة إلى مدينة كرمان لمتابعة رحلتهم.