مصر.. ألعاب إلكترونية تدفع مراهقًا إلى إنهاء حياته

في تطور يعكس التزايد المقلق لظاهرة إدمان الألعاب الإلكترونية بين فئة المراهقين في العالم العربي، شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، حادثة مأساوية تمثلت في انتحار طالب شاب إثر تعرضه لأزمة نفسية حادة، بعد خسارته مبلغًا ماليًا في إحدى الألعاب الرقمية التي تتضمن أنشطة مراهنة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع إخبارية محلية، أقدم طالب مصري على إنهاء حياته داخل منزل أسرته الكائن بحي الدقي بمحافظة الجيزة، بعدما تناول حبة غلال سامة، وذلك إثر مروره بأزمة نفسية حادة عقب خسارته مبلغًا ماليًا في إحدى الألعاب الإلكترونية.

وكان قسم شرطة الدقي قد تلقى بلاغًا من الأهالي يُفيد بالعثور على الطالب فاقدًا للوعي داخل مسكنه، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ليتبين أن الطالب قد فارق الحياة عقب تناوله مادة سامة، تُستخدم عادة لحفظ الغلال.

وأثارت الواقعة موجة من القلق والجدل حول التأثيرات السلبية المتفاقمة للألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين، بالتوازي مع تحقيق صحفي موسع أجراه "إرم نيوز"، حذر فيه خبراء من تنامي هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض الألعاب تتضمن أنشطة مراهنة واستغلالًا ماديًا وفي أشكال عدة تحت غطاء ترفيهي زائف.

وفي هذا السياق، شددت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، في تصريحاتها السابقة لـ "إرم نيوز" على مخاطر الألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الألعاب تُشكل بيئة خصبة لاستنزاف الأطفال وأولياء أمورهم نفسيًا وماديًا، لا سيما من خلال آليات الشراء المتكرر داخل اللعبة، مما يؤدي إلى سلوكيات إدمانية تُفاقم من الضغوط النفسية.