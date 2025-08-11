تطورات "مثيرة" في ملف ملاحقة "البلوغرز" المصريين

شهد ملف ملاحقة مشاهير "البلوغرز" المصريين بتهم رسمية خطيرة تطورات "مثيرة" في الساعات الأخيرة، حيث تم القاء القبض على أسماء جديدة وحبس أسماء أخرى على ذمة التحقيقات، فيما أفرج عن البعض بكفالة.

وفي هذا السياق، أصدرت النيابة العامة 3 قرارات منفصلة بحبس كل من "مونلي"، صديق سوزي الأردنية، و" فادي تاتو" و" نوجا تاتو"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويواجه "مونلي" تهمة "نشر محتوى مناف للقيم المجتمعية المصرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، فيما جاء حبس الاثنين الآخرين بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

كما أمرت جهات التحقيق كذلك بحبس البلوغر إسلام عاطف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر عدد من البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بـ "نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء وتمثل خروجا على الآداب العامة."

وفي المقابل، أمرت السلطات المختصة بإخلاء سبيل البلوغر "لوليتا" بغرامة مالية قدرها 20 الف جنية، على خلفية بلاغات مقدمة ضدها من عدة محامين يتهمونها بنشر "مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة".

فيما تقرر ترحيل البلوغر محمد شاكر المعروف إعلاميا بـ"شاكر محظور إلى سجن النهضة لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية غسيل الأموال، بعد أن قررت النيابة سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

أخبار ذات علاقة نجمة "مقاطع الروتين".. إخلاء سبيل البلوغر حسناء شعبان

وتعدّ البلوغر جومانا نستون أحدث من تم إلقاء القبض عليهم في هذا السياق، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بـ"نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خارجة ومشاهدَ تتعارض مع قيم المجتمع وتعدّ خروجا على الآداب العامة".

وبمواجهتها خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها" قامت بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباتها الإلكترونية وتحقيق أرباح مالية"؛ ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.