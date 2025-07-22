راغب علامة يرد على قرار منعه من الغناء في مصر

رد الفنان اللبناني راغب علامة بشكل سريع على قرار إيقافه عن الغناء في مصر الذي اتخذه نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل، وذلك على خلفية "سلوكيات غير لائقة" مع إحدى معجبات على المسرح خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وقال علامة إنه تواصل مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بعد قرار منعه، موضحا له تفاصيل الواقعة التي أثارت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال الفنان اللبناني "أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة، وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين وسياحة مصر هي مسؤوليتنا كفنانين عرب ومشاركة مع إخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر، وخصوصاً الساحل الشمالي، وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة".

وفسر راغب ما حدث معه في الحفل: "أقسم بالله أن تصرف الفتاة جاء دون قصد منه أو رغبة نهائياً، وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح".

من جانبه، أكد مصطفى كامل تقديره لسرعة تواصل راغب علامة معه لتوضيح الأمر، وقال إن مصر وشعبها يقدرون ضيوفهم من كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن الفنان أصر على لقائه داخل مقر النقابة خلال الأيام المقبلة.