إقبال كبير على نماذج جديدة من دُمى "لابوبو" الشهيرة في الصين

يقف الشاب الصيني الثلاثيني ماكي لي أمام أحد متاجر بكين، واضعاً حول عنقه عدداً من دمى "لابوبو" الصغيرة الملوّنة، تزامناً مع إطلاق نموذج جديد من هذه الألعاب التي تحوّلت إلى ظاهرة عالمية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، انتشرت هذه الدُّمى الصغيرة ذات الابتسامة المخيفة والتي تبيعها سلسلة متاجر التجزئة الصينية "بوب مارت"، في العالم خلال هذا العام، وباتت تظهر في كل مكان، من شوارع نيويورك العصرية إلى حقائب نجمات مثل ريهانا ودوا ليبا.

ومساء الخميس، طُرحت عبر الإنترنت في الصين نماذج جديدة من الدمية بحجم كف اليد تقريباً، بسعر 78 يواناً (نحو 10 دولارات) للدمية الواحدة. وبيعت في لحظات.

ماكي لي هو أحد المشترين المحظوظين الذين حصلوا على علبة تحتوي على 14 دمية.

يقول الشاب البالغ من العمر 32 عاماً بعد استلام العلبة من أحد متاجر "بوب مارت" في مركز تسوق في بكين: "أنا سعيد جداً. سأعلّقها أينما أستطيع".

وأثارت دمى "لابوبو" المُنتجة بكميات محدودة، إقبالاً كبيراً في بعض متاجر "بوب مارت" حول العالم، حيث تُباع عادة في "علب غامضة" لا تتيح للمشتري معرفة أيّ نموذج في داخلها.

وتحظى دُمى "لابوبو" بشعبية كبيرة في الصين، لدرجة أنها ظهرت في بعض خطابات مسؤولي الحزب الشيوعي الحاكم.

وخلال الشهر الماضي، أشار وزير التجارة وانغ وينتاو إلى هذه الدمى كأمثلة على "الاتجاهات والأنماط الجديدة" والتي من المرجح أن تُعزز الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من ركود منذ الجائحة.