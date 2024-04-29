آيتن عامر: أعيش استراحة من العلاقات العاطفية (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر أنها تعيش حاليا استراحة من العلاقات العاطفية، بعد انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الاستغناء عن الحب إلى الأبد وبشكل مطلق، لكنها تريد الآن فترة من الهدوء لإعادة ترتيب حياتها قبل الدخول في أي مشروع جديد حتى لا تظلم الطرف الآخر.

ورفضت آيتن عامر في لقاء لها مع برنامج " كلام نواعم" فكرة أن تشعر المرأة أنها الطرف الملام دائما في فشل أي علاقة عاطفية أو أنها من يجب أن تتحمل وصول العلاقة إلى مرحلة الأذى النفسي، مؤكدة أنها ليست السبب في وصول ارتباطها السابق إلى الطلاق.

وأكدت في المقابل أن المرأة يجب ألا تيأس من النجاح في الحب بعد علاقة فاشلة وقالت "الست طول ما فيها نفس لازم تدور على الحب في حياتها".

وفيما يتعلق بمواصفات الرجل الذي تحب أن ترتبط به مستقبلا، أكدت أنَّ لا معيار ثابتا لديها في هذا الإطار، فمن تحب رجلا "تأخذه على بعضه" بمميزاته وعيوبه، مشددة على أنها لا تبحث عن رجل ثري أو صاحب منصب بقدر ما يعنيها فقط أن تكون واقعة في الحب.

وأشارت آيتن إلى أنها لا تحب تقديم تنازلات للطرف الآخر في الحب أو الزواج، وترفض أي شىء قد يمس بكرامة المرأة.