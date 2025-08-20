بعد ظهور ورم سرطاني.. هل تجري أنغام الجراحة الثالثة؟

تشهد الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة المصرية أنغام تطورات متلاحقة تصب في خانة التدهور والأنباء الصادمة لجمهورها ومتابعيها، إثر الكشف عن تشخيصها بأمراض بينها السرطان وخلل في المناعة.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن الورم الذي استأصله الأطباء من بنكرياس الفنانة هو من نوع "السرطان الغدي الكيسي المخاطي".

وردًّا على تقارير أخرى تؤكد أن أنغام تستعد للخضوع لعملية جراحية ثالثة بعد جراحتين سبق أن أجرتهما في أحد المستشفيات بالعاصمة الألمانية برلين، أكد والدها الموسيقار محمد علي سليمان أن "الأمر غير واضح حتى الآن".

وأضاف في تصريحات إعلامية أن "أنغام تعاني ألمًا شديدًا وستتضح الرؤية خلال الـ 48 ساعة القادمة حيث سيقرر الأطباء إذا ما كان هناك تدخل جراحي جديد من عدمه".

وبعد أن كان متوقعًا خروج أنغام من المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، عانت فجأة تدهورًا في جهازها المناعي، وتواجه حاليًّا تداعيات ومضاعفات جعلت من تناول الطعام والشراب صعبًا عليها.

واكتسبت تلك المعلومات الصادمة عن تدهور حالة أنغام الصحية، مصداقيتها من التأكيد الذي قدمه الإعلامي المصري البارز، محمود سعد، حول تراجع في صحة الفنانة التي كلفته قبل رحلتها العلاجية في ألمانيا بالتواصل مع الجمهور.

وفي أحدث تحديث حول حالتها الصحية، قال سعد عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إن "الحالة صعبة"، لافتًا إلى أن "أنغام تتعرض في الوقت نفسه إلى أنباء غير صحيحة وشائعات".