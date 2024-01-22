الصين.. انهيار أرضي يقتل 47 شخصا (فيديو)

أدى انهيار أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين الاثنين إلى مصرع 47 شخصا دفنا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ووقع الانهيار عند الساعة 5,51 صباحا (21,51 ت غ الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية.

وأضافت القناة أن الانهيار أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.